Grissin Bon tutelerà i lavoratori atipici

Grissin Bon, un’eccellenza del settore alimentare, diventa eccellenza anche per i lavoratori atipici legati alle Agenzie per il lavoro. Nell’azienda di Calerno sono infatti state elette nei giorni scorsi le prime Rsu dei lavoratori con contratto di somministrazione. Per i sindacati Nidil e Flai Cgil si tratta di una svolta decisiva per tutto il settore. "Si tratta di un traguardo importante perché l’elezione di delegati in rappresentanza dei somministrati porta ad una maggiore consapevolezza dei propri diritti e dell’importanza che come Rsu si riveste all’interno dell’azienda, dove ogni giorno i lavoratori si dimostrano parte integrante della realtà aziendale – spiega Marta Di Berardino, funzionaria del Nidil che ha seguito l’iter con la sua omologa della Flai, Paoletta Cidda –. La solidarietà dei dipendenti diretti in Grissin Bon ha fatto da volano alla creazione delle condizioni per un’elezione niente affatto scontata ma fortemente attesa e fonte di grande soddisfazione per tutti". In questo modo si avrà una tutela trasversale per tutti i lavoratori. Le Agenzie per il lavoro oggi spesso sono la prima porta di accesso al mondo del lavoro, ma allo stesso tempo i lavoratori vivono situazioni di instabilità e incertezza.

f.c.