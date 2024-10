"Grosse pozzanghere sulla strada, tenete pulite le bocchette di scolo"

Bocchette di scolo dell’acqua piovana in parte intasate da erbacce e rifiuti. E questa situazione favorisce il formarsi di grosse pozzanghere sull’argine maestro del Po alle porte del centro abitato di Brescello, con il rischio di incidenti soprattutto per la possibilità di sbandare per l’asfalto reso ancora più viscido dall’acqua stagnante. Alcuni cittadini nei giorni scorsi hanno segnalato questa situazione, chiedendo alle autorità preposte di attivarsi per una adeguata manutenzione a queste bocchette di scolo. "La possibilità di scolare via l’acqua dalla strada esiste, grazie a queste canalette che sono state realizzare appositamente per tale scopo. Occorre però – segnalano alcuni cittadini – che vengano tenute pulite, in ordine, attraverso una manutenzione costante. Altrimenti cresce il rischio di sbandate e di incidenti ogni volta che si verifica un semplice temporale". Tale situazione diventa ancora più rischiosa per ciclisti e centauri, che frequentano numerosi quella strada che collega Brescello a Boretto.