Grossi rami caduti a causa del vento

Nella notte tra venerdì e ieri, a causa del forte vento che si è levato su tutta la provincia, i vigili del fuoco hanno messo in atto almeno una decina di interventi per alberi caduti sulla sede stradale, che in qualche caso hanno travolto anche delle auto in sosta.

Albinea, Scandiano, Quattro Castella e Reggio Emilia sono stati i territori più colpiti. Fortunatamente, non si registrano feriti.