"Gruppi di controllo fondamentali"

"La Consulta – dice il candidato Ennio Ferrarini – ha rilevato la sicurezza come la prima problematica con impatti negativi su degrado, commercio, attrattività, turismo. Abbiamo richiesto al Comune, l’attivazione dei Gruppi di Controllo di Comunità anche in centro, unico ambito della città a non esserne dotato.

ll progetto è partito lo scorso dicembre, nella riunione pubblica col sindaco Massari e i rappresentanti della Polizia municipale e delle Forze dell’Ordine: abbiamo richiesto la figura del vigile, poliziotto o carabiniere di quartiere per il centro, oltre all’installazione di telecamere nei punti più problematici. Questo gennaio ha visto la partenza del gruppo ‘Occhio al Centro’ per la zona Sud Est, seguito dal gruppo ‘Focus sul Centro’ per la zona Nord"