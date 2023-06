Gruppi di sinistra in presidio sotto l'ospedale Santa Maria, "Salute pubblica prima dei profitti"

"Sabato 1° luglio a partire dalle 9,30 ci ritroveremo nuovamente in presidio sotto l’ospedale Santa Maria, perché non vogliamo rinunciare ad una sanità pubblica messa a repentaglio da un modello che antepone i profitti di pochi alla salute di tutte e tutti". Carc, Partito Comunista dei lavoratori, Potere al popolo, Partito del Sud e Rifondazione comunista protesteranno contro "le liste d’attesa interminabili o chiuse (che sono illegali) e lo smantellamento dell’apparato territoriale: espressioni di un sistema politico che non è stato in grado di trarre l’insegnamento più importante dalla pandemia: nella sanità si investe, alla sanità non si taglia!".

I gruppi di sinistra affermano che "il governo Meloni, in combutta col Pd e in linea con i suoi predecessori e l’Unione Europea, continua ad inviare sottoforma di armi quel denaro pubblico che potrebbe più utilmente essere speso per garantire universalmente cure dignitose e puntuali". "Inoltre, raccoglieremo firme per una petizione che esige dal sindaco e dalla giunta l’adempimento al loro dovere di controllo nei confronti dell’operato dell’Ausl".