Gruppi di vicinato, campagna ok. Ne nascono tre nuovi di zecca: "Importante garantire sicurezza"

Tre nuovi gruppi di controllo di vicinato a Casalgrande. Si tratta del gruppo di via Liberazione a Casalgrande Alto (Impero), i gruppi di via Falcone a Dinazzano (Falcone) e del gruppo via XXV Aprile a Salvaterra (XXV Aprile). "Il principio fondamentale – dicono dal Comune – che l’amministrazione intende ribadire è che ogni cittadino può farsi parte attiva per innalzare il livello di sicurezza sul proprio territorio. Lo strumento c’è e si chiama ‘Gruppi di controllo di vicinato’. L’amministrazione, nella persona del sindaco Giuseppe Daviddi e dell’assessore alla legalità Marco Cassinadri, nel ribadire questo concetto negli incontri organizzati in preparazione alle elezioni dei consigli di frazione, hanno delineato le linee guida dei gruppi e hanno raccolto le prime adesioni".

Il gruppo è uno strumento che ha una primaria finalità di prevenzione, presupponendo la partecipazione attiva di cittadini residenti in una determinata zona/area/quartiere senza mai far venir meno la fondamentale cooperazione e coordinamento con le forze dell’ordine. "Fare ‘controllo di vicinato’ – spiega l’assessore Cassinadri – significa rafforzare ulteriormente il modello di collaborazione inter istituzionale attraverso il quale istituzioni e soggetti privati pongono in essere attività idonee a fronteggiare fenomeni che turbano il vivere civile, generando nella collettività un profondo senso di insicurezza".

Cassinadri assicura che l’amministrazione continuerà, con i mezzi a sua disposizione, a incentivare l’iscrizione e la costituzione di nuovi gruppi di controllo di vicinato per "dare vita ad una rete territoriale il più possibile capillare con l’individuazione di uno o più coordinatori tra i cittadini delle aree interessate". Per aderire o costituire un gruppo di controllo di vicinato è sufficiente compilare la modulistica: è possibile chiederla all’ufficio relazioni col pubblico (Urp) in municipio a Casalgrande.

Matteo Barca