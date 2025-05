Gruppi di vicinato, il boom. In città i nuclei sono 55. Stretta sulle occupazioni

Una via di mezzo tra lo pseudogiustizialismo delle ‘ronde’, vecchio cavallo di battaglia della destra, e chi vorrebbe rispondere al disagio sociale e alla criminalità cittadina usando solo coccole e niente bastone. La sintesi, a Reggio come in altre città italiane, arriva dai gruppi di Controllo di Vicinato: cittadini che si uniscono in team per segnalare ogni situazione di rischio criminale, o di degrado di vario tipo, nel quartiere in cui vivono. Un’intuizione che nella nostra città ha trovato concretezza a partire dal 2017, quando Amministrazione comunale e Prefettura hanno siglato un protocollo d’intesa con l’intento di "coinvolgere attivamente i cittadini nella sicurezza" e "porre le basi per una virtuosa collaborazione" fra Enti Locali e società civile. Nell’accordo è ovviamente precisato che "il controllo di vicinato non sostituisce in alcun modo le Forze dell’Ordine che rimangono gli unici organismi titolati ad intervenire, ma contribuisce ad effettuare una segnalazione qualificata di fenomeni anomali rilevati sul territorio di riferimento". Un principio che si sostanzia nei costanti contatti tra i coordinatori dei vari gruppi, deputati a fungere da tramite per le segnalazioni, e i referenti della Polizia Locale, all’insegna di un "costante e proficuo dialogo".

Anche con l’amministrazione comunale, in seno alla quale il sindaco Marco Massari ha mantenuto formalmente la delega alla sicurezza, affidandone gli aspetti pratici , tra cui anche i rapporti con i citati gruppi, a Sara di Antonio, funzionaria del suo gabinetto. Attualmente i gruppi di Controllo di Vicinato operanti in città sono 55, con oltre 3.000 cittadini coinvolti. Il cinquantaseiesimo sta per divenire operativo nella zona della chiesa di Sant’Agostino. Un numero rilevante che testimonia, a un tempo, una richiesta di maggiore maggiore protezione sociale, ma anche il desiderio di fare rete tra i cittadini nel contrastare criminalità e disagio. Molto numerosi risultano i gruppi della zona Sud, prettamente residenziale, dove operano da un po’ di tempo quelli di via Passo Buole e di San Pellegrino, e a essi si aggiunge il lavoro dei team che gravitano in area Acque chiare, Baragalla, Rivalta e quello storico di Canali.

Tra i gruppi di più recente costituzione due si situano nella delicatissima zona della vecchia stazione Fs, tra via Turri, via Paradisi e Viale IV novembre. Mentre l’esigenza di avere più voce in capitolo nelle politiche pubbliche, in una situazione di crescente diffusione di fenomeni criminogeni, è arrivata di Villa Cadè, che in poco tempo ha visto aderire al locale Controllo di Vicinato una cinquantina di persone. Un altro gruppo che è nato da poco è quello della Polveriera, in via Telesio, zona che registra un aumento dei furti in casa, ma anche dell’occupazione abusiva dei garage. A ulteriore conferma della necessità di rispondere al costante, e giustificato, bisogno di sicurezza manifestato dai reggiani; e confermato dagli ultimi dati sulla criminalità predatoria, diffusi recentemente dalla Questura, che certificano un aumento dei reati di furto in abitazione o nelle banche, per tacere dell’imperversare delle baby-gang. A ogni gruppo di controllo di vicinato può aderire chiunque sia residente o domiciliato in uno dei quartieri di riferimento. Per maggiori informazioni si può inviare una mail a: controllodicomunita@comune.re.it.