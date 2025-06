Gruppo agroalimentare:. Margherita Montanari nuovo presidente

L’assemblea degli imprenditori del gruppo agroalimentare di Unindustria Reggio ha eletto Margherita Montanari presidente per il biennio 2025-2027. Montanari è direttore commerciale e marketing di Montanari e Gruzza Spa, azienda di Reggio produttrice di burro e Parmigiano Reggiano, che oggi conta 100 collaboratori, un fatturato di 162 milioni di euro e unità locali a Reggio e Parma. Succede a Fausto Papa, ad di Reire Srl, che ha guidato il gruppo dal 2023. "Proseguiremo con il progetto della rete alimentare Rete Reggio Emilia Taste of Italy che ha già coinvolto con soddisfazione 14 imprese e che parteciperà con un proprio stand alla prestigiosa fiera Anuga, in Germania a ottobre", ha detto.