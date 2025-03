Gruppo archeologico. L’incontro di giovedì

‘Ultime rivelazioni sulla storia evolutiva dell’uomo’ è il titolo del primo dei tre incontri organizzati dal gruppo archeologico Albinetano in sala civica ad Albinea. L’appuntamento sarà giovedì alle 21. I due esperti Alberto Catalano e Isa Montanari riprenderanno la conferenza sulla storia evolutiva dell’umanità tenuta nel 2015 con nuovi contributi emersi in questo decennio. Si tratterà non solo dei risultati di ricerche condotte sul campo, in diversi siti archeologici, ma soprattutto di approfondimenti di alcuni dettagli, rivelatisi significativi. Per informazioni: 3289463363.