Gruppo ’Casabase’. Pena quasi raddoppiata per un ragazzo della banda

La condanna giudicata "mite" in primo grado è stata quasi raddoppiata dopo il ricorso in Appello: da due anni di reclusione a tre anni e otto mesi. La vicenda è quella accaduta nel luglio 2022 in centro a Reggio, di cui le cronache cittadine avevano ampiamente parlato. Verso le 20.30 del 28 luglio di due anni fa, due uomini di passaggio dietro i Chiostri di San Pietro, nei pressi di viale Monte San Michele, avevano notato una decina di giovani – tra i quali anche alcuni minorenni – che stava appiccando le fiamme ad alcuni cassonetti. Erano componenti del gruppo "Casa Base", già noto alle forze dell’ordine. Uno dei giovani, notando che i due passanti stavano riprendendo la scena con un telefonino per poter segnalare i fatti alle autorità, si era avvicinato minaccioso, con un coltello a serramanico, strappandogli via il cellulare, prontamente recuperato dalla vittima. Era stato chiesto (invano) aiuto in un bar. Poi il furto del portafoglio della vittima, che aveva cercato di recuperare il maltolto e il cellulare, senza mai mollare la presa. Era intervenuto un altro giovane, così come l’amico del passante, il quale aveva cercato di aiutare lui, alla fine sgambettato e gettato a terra. I due aggressori erano stati poi arrestati grazie anche alle immagini della videosorveglianza attiva in quella zona. Uno di loro, di 25 anni, aveva scelto il rito abbreviato, condannato in primo grado a due anni di reclusione, "solo" per violenza privata e lesioni, venendo assolto per il porto di coltello. L’avvocato Carmen Pisanello (nella foto), che assiste la parte civile, delusa dalla sentenza, ha presentato appello, sostenendo che i suoi assistiti erano stati vittima di una rapina aggravata impropria e non di una semplice violenza privata. C’erano inoltre degli elementi di prova evidenti sull’uso del coltello. La vicenda è stata esaminata dalla Corte d’appello, che venerdì scorso ha ascoltato le parti civili, per poi ribaltare la sentenza di primo grado, condannando il 25enne per rapina aggravata impropria, lesioni e porto di coltello, per una pena di tre anni e otto mesi di reclusione.

Una condanna quasi doppia rispetto a quella di primo grado, con relativo aumento del risarcimento del danno. L’altro imputato ha scelto il dibattimento ordinario, venendo assolto dal tribunale collegiale. Ma anche per questa sentenza l’avvocato Pisanello sta valutando il ricorso in Appello.