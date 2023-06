’Gruppo d’acquisto solare’ "Fotovoltaico e risparmio"

Fotovoltaico? Facile a dirsi, come si suol dire… pur bastando le risorse economiche, alle volte il vero ostacolo per i privati cittadini è, concretamente, arrivare all’installazione in sé. Perciò Legambiente Reggio ha deciso di creare un nuovo Gruppo di Acquisto Solare (Gas), per l’esattezza il terzo, dopo quelli nati nel 2011 e nel 2013.

"Vogliamo dare ai reggiani la possibilità di trarre il meglio che il mercato propone in questo momento – spiega il presidente, Bokar Diop –. L’idea è che, aderendo al gruppo, per loro diventi più semplice non solo individuare l’impianto più performante e una ditta che sia affidabile, ma anche a livello di gestione non doversi occupare, sostanzialmente, di nulla. Tutto questo a favore delle energie rinnovabili, che ormai sono l’unica vera strada percorribile per risolvere i problemi energetici del Paese".

Lo scopo del Gruppo è di fare leva sull’acquisto unico di grossi pannelli da un’unica ditta: "Nei prossimi giorni verrà fatta una gara tra i fornitori, poi stileremo una graduatoria – spiega il consigliere di Legambiente, Massimo Becchi –. Oltre ai pannelli, chi vuole potrà anche richiedere il sistema di accumulo, che permette di risparmiare dal 30 al 40% sul costo delle bollette".

Gli impianti installati col Gruppo potranno inoltre usufruire della detrazione fiscale del 50% in 10 anni. Quando nel 2011 nacque il primo Gas, a partecipare furono una quarantina di privati cittadini e alcune piccole imprese: "Erano anche gli albori del fotovoltaico, e i prezzi erano diversi – puntualizza Becchi –. Abbiamo deciso di lanciare l’iniziativa ora perché la febbre del 110 sta passando. Di positivo c’è che dopo questo periodo in cui il mercato è stato ‘drogato’ dal Superbonus, molto più personale ha acquisito le competenze per l’installazione dei pannelli fotovoltaici".

L’adesione al Gruppo è ovviamente aperta a tutta la provincia, ma l’idea di Legambiente è stata sposata fin da subito dal Comune di Vezzano sul Crostolo. "Non abbiamo fatto altro che ascoltare la richiesta del territorio – spiega il sindaco, Stefano Vescovi –. Confrontandoci coi cittadini di diverse frazioni, loro in primis volevano capire come potersi ‘coalizzare’ per installare i pannelli su più abitazioni. Tanto più ora che si sente spesso parlare di Comunità Energetiche (associazioni di enti, pubblici e privati, che autoproducono e consumano la loro elettricità, ndr), gli impianti installati col Gruppo potrebbero in futuro convogliare lì. Legambiente poi dal punto di vista delle valutazioni sugli impianti è una garanzia: il prossimo 5 luglio, a Vezzano, organizzeremo un incontro aperto al pubblico su questa iniziativa".

ð 0522.431166 o via mail all’indirizzo [email protected]

Giulia Beneventi