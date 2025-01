Gruppo Dalter Food: "Fatturato a 159 milioni in crescita dell’8%"

L’azienda santilariese DalterFood Group ha pubblicato il suo terzo Report di Sostenibilità, mettendo in fila ottimi risultati in ambito economico (fatturo a +8% rispetto al 2022), sociale (ore formazione e a +87%) e, non ultimo, ambientale. DalterFood Group opera nel settore lattiero-caseario italiano e internazionale per la produzione, il taglio e il confezionamento di formaggi porzionati e grattugiati. Il Gruppo opera in 29 Paesi nel mondo e nel 2023 ha raggiunto un fatturato di 159 milioni di euro, di cui circa l’85% generato all’estero. Nel corso dello stesso anno DalterFood ha monitorato e raggiunto una riduzione dei consumi energetici per chilogrammo di prodotto, grazie anche a un investimento pluriennale per dotare tutti e tre gli stabilimenti produttivi di un sistema di pannelli fotovoltaici.

"Il Gruppo – si legge nel report – dà priorità a pratiche di allevamento eccellenti e al benessere degli animali. L’intera filiera del Parmigiano Reggiano rappresenta una testimonianza di questo impegno, riconosciuto dalla certificazione di Benessere Animale, rilasciata da Certiquality secondo il protocollo ClassyFarm". L’azienda specifica anche l’attenzione riservata al personale: al 31 dicembre 2023, contava 181 dipendenti, con un aumento del 5% rispetto al 2022; di questi l’82% ha un contratto a tempo indeterminato e il 18% a tempo determinato. "Oltre a creare un modello di filiera etico ed equilibrato, in cui l’eccellenza è il valore premiante – conclude DalterFood – il Gruppo intende migliorare il tessuto produttivo locale incentivando le piccole realtà, come i suoi caseifici di montagna".