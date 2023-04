Gruppo di giovani chiede al Comune di fare uno Skatepark

Sta sviluppandosi a San Martino in Rio un gruppo di cittadini che chiede di poter realizzare uno Skatepark all’aperto, possibilmente usando uno spazio all’interno del Parco della Nave. Un’area in cui praticare non solo skateboarding ma anche Bmx, rollerblade, monopattino… Alcuni giovani credono in questo progetto e hanno lanciato la proposta, in modo pubblico, anche alla locale amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Fuccio.

"Qualora questa struttura fosse allestita a San Martino in Rio – dicono i promotori della proposta –, sarebbe un punto di riferimento per l’intera zona, e gioverebbe anche a persone non del paese. La richiesta punta all’attivazione di un’area street in calcestruzzo, dove sia possibile pattinare, utilizzando Rollerblade, Skateboard e Bmx. E una attività che conta un numero sempre maggiore di appassionati, tanto da indurre ad organizzare, già da anni, campionati a livello nazionale e mondiale. Si tratta di un’idea semplice che potrebbe portare molti vantaggi. Con una spesa che risulta essere contenuta si potrebbe dare a tanti giovani talenti la possibilità di crescere e sognare".