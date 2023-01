Gruppo di giovani semina il caos al McDonald’s

Cittadini irregolari, giovani molesti – in particolare al McDonald’s dove infastidivano i clienti – pericolosi pregiudicati in giro di notte e persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Sono i risultati del weekend di controlli interforze in zona stazione. Una task force – voluta dal questore Giuseppe Ferrari e in accordo col Prefetto Iolanda Rolli – al fine di contrastare ogni forma di llegalità, ma soprattutto prevenire i reati al fine di rendere più sicuro il quartiere per i cittadini che ci vivono (i quali continuano a segnalare criticità) e per i pendolari ferroviari. I controlli sono stati svolti, anche in orario notturno, da parte del reparto prevenzione crimine Emilia-Romagna Occidentale, personale del posto di polizia di via Turri, carabinieri, polizia municipale (con l’ausilio di un’unità cinofila) e guardia di finanza. Focus soprattutto alla verifica dell’identità degli stranieri e della regolarità dei loro documenti. Sono state fermate cinque persone, tutte pregiudicate, tra via IV Novembre e via Turri. In particolare, un 43enne di Viano, è stato accompagnato in questura dove gli è stato notificato il ‘foglio di via’ per tre anni. Mentre riguardo ad un 30enne ivoriano, è emerso che gli era stata revocata la misura d’accoglienza da parte della Prefettura. Poi, il blitz in una sala scommesse della zona, dove sono state identificate dieci persone; una di queste, un 38enne, è risultato irregolare sul territorio nazionale e quindi convocato all’ufficio immigrazione per gli accertamenti di rito. Stessa sorte per un extracomunitario individuato in piazzale Marconi.

Mentre da una segnalazione arrivata da alcuni residenti, le forze dell’ordine sono intervenute nei pressi di un minimarket di via Eritrea dove sono stati rintracciati due tunisini clandestini, portati in Questura. Poco dopo, un 30enne residente a Reggio è stato trovato in possessa di alcuni grammi di marijuana (per uso personale) ed è stato segnalato come assuntore alla Prefettura.

Infine, nella notte tra sabato e domenica, sono intervenute le Volanti davanti al Mc Donald’s della stazione dopo una segnalazione riguardo a un gruppo di giovani molesti che infastidivano i clienti nel locale. I componenti sono stati tutti allontanati dagli agenti dopo essere stati schedati.