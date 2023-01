Gruppo Grandi Pastai, attesa per la richiesta di cassa integrazione per oltre 50 lavoratori

Non c’è solo la vicenda della Sicam a creare preoccupazioni per il tessuto economico e sociale di Correggio. Nella cittadina capofila del distretto della Pianura Reggiana, infatti, si guarda con grande attenzione anche allo sviluppo della situazione di altre aziende.

Come l’ex Bertarini di Sesto Cremonese, dove oltre cinquanta lavoratori attendono notizie dalla sede centrale del gruppo, alla Grandi Pastai Italiani, di Correggio, dopo la conferma della chiusura della sede lombarda.

Per tutti i lavoratori è previsto il licenziamento, comunicato in un incontro, sul web, con i sindacalisti di Cgil e Cisl che si stanno occupando della vicenda.

Gli stessi sindacalisti hanno rilanciato due richieste ufficiali all’azienda: l’apertura della cassa integrazione straordinaria in deroga e il pagamento dello stipendio ai lavoratori nel periodo compreso tra il 9 gennaio (quando avrebbero dovuto rientrare al lavoro) e la data in cui, come si spera, verrà aperta la cassa integrazione.

Dall’azienda hanno annunciato una risposta, che arriverà solo dopo la convocazione del consiglio di amministrazione.

E da Correggio si attendono delle risposte anche dalla Rexnord Flat Top di Correggio, dove entro l’estate risulta previsto il trasferimento dei 46 dipendenti della System Plast di Telgate, nel Bergamasco.

I lavoratori della ditta lombarda hanno annunciato azioni sindacali per cercare di far tornare l’azienda di Telgate sui propri passi e poter quindi rivedere la decisione sul trasferimento in Emilia.