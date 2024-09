Gruppo Volontariato Primavera, un successo il weekend solidale

Riuscita la festa per i 30 anni di vita del Gruppo Volontariato Primavera di Fabbrico. Un weekend all’insegna della solidarietà con iniziative dell’Ottobre Rosa (l’esibizione delle sfogline e un’asta condotta da Cecio e gli Spavaldi) per raccogliere fondi da destinare alla lotta contro i tumori. È stata l’occasione per ripercorrere, attraverso foto e video, la storia di 30 anni al servizio degli anziani e per inaugurare la mostra "Gli hobby degli anziani" (visitabile fino a domenica 29 settembre dalle 9 alle 12 in via Roma 48), una vetrina sui prodotti nati nel laboratorio dell’Infiorata grazie alla creatività delle tante donne. Il comitato genitori e la Pro loco hanno gestito lo spazio dedicato ai ragazzi con giochi in piazza, mentre i commercianti hanno preparato oltre 230 menu e aperitivi per il folto pubblico che ha voluto essere presente alla manifestazione.