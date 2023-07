Gualtieri, arresti domiciliari per le minacce agli zii

Gualtieri (Reggio Emilia), 2 luglio 2023 – A lungo è stato un incubo per gli zii, esasperati dalle continue ed insistenti richieste di denaro da parte del nipote, alle quali seguivano pure gravi minacce, qualora tali pretese non fossero state soddisfatte. Situazione che sarebbe proseguita per almeno un paio d’anni. Gli zii si sono rivolti ai carabinieri della caserma di Gualtieri, con il nipote denunciato per atti persecutori e tentata estorsione. Inoltre, è stata richiesta e ottenuta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto stalker. Lui, un quarantenne abitante nella Bassa, aveva più volte chiesto denaro agli zii, presentandosi a casa e pure all’attività commerciale da loro gestita, creando ansia e paura alle vittime. Chiedeva somme di poche decine di euro, ma minacciando in modo grave: “Io vi ammazzo tutti”, “Vi brucio tutte le macchine”, “Io ho la dinamite in macchina per voi e anche un coltello”, alcune delle frasi rivolte agli zii. Ora è scattato il provvedimento degli arresti domiciliari, insieme alla denuncia per atti persecutori e tentata estorsione.