Gualtieri, condanna per droga lo spedisce in carcere

Gualtieri (Reggio Emilia), 11 luglio 2023 – Condannato per fatti di droga nel luglio di due anni fa, con sentenza definitiva nell’ottobre 2021, assorbita in altri procedimenti penali per una pena complessiva di oltre tre anni e nove mesi di reclusione, un uomo di 56 anni, residente nella Bassa, è stato colpito da ordine di arresto eseguito dai carabinieri di Gualtieri, dopo che il condannato si è visto revocare nei giorni scorsi l’affidamento in prova ai servizi sociali a causa di continue violazioni degli obblighi a suo carico. Così il 56enne è stato raggiunto dai carabinieri di Gualtieri e trasferito in carcere per espiare la pena residua di un anno, otto mesi e venti giorni di reclusione. I militari hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione, portato in caserma e infine accompagnato in carcere per espiare la pena detentiva.