Gualtieri, dopo il raid col gas arrestato per vecchia condanna

Gualtieri (Reggio Emilia), 20 giugno 2023 – Non era stato possibile procedere all’arresto nei giorni scorsi, in seguito a un grave episodio che aveva sconvolto l’intero quartiere, quando un uomo di 39 anni, Davide Rovesti, aveva aperto bombole di gas nella cantina del condominio in cui abita, in via Di Vittorio a Gualtieri, con il rischio di provocare un’esplosione. L’arresto è arrivato ieri per una condanna relativa a una truffa via internet avvenuta nel 2011, quando aveva proposto la vendita di apparati elettronici al prezzo di 249 euro. Si era fatto pagare ma non aveva inviato nulla al compratore. Si è celebrato il processo, con la condanna a sei mesi di reclusione, diventata esecutiva nel 2018 ma rinviata in seguito a una richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Richiesta che ora è stata respinta, facendo scattare gli arresti. Che non saranno in cella, come speravano i residenti nel quartiere per sentirsi più al sicuro, ma con la concessione dei domiciliari. Ora si sta valutando pure l’episodio di venerdì sera, per procedere con eventuali provvedimenti cautelari, se previsti dalla legge.