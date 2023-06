Gualtieri, residente mette a rischio il quartiere

Gualtieri (Reggio Emilia), 17 giugno 2023 - C’è un intero quartiere, con decine di persone, preoccupato per la sua sicurezza a causa della presenza, come vicino di casa, di un uomo quasi quarantenne, già noto alle forze dell’ordine. La situazione è stata analizzata oggi in un incontro in municipio, con il sindaco Renzo Bergamini a manifestare solidarietà ai cittadini, comprensibilmente preoccupati dopo un episodio che ha rischiato di trasformarsi in dramma. Ieri l’uomo, nel cortile condominiale di via Di Vittorio, nel quartiere Peep, con l’auto ha tentato di abbattere una siepe. E’ apparso in stato psicofisico alterato ai carabinieri intervenuti per tranquillizzarlo. Sembrava tornato tutto in sicurezza quando in serata i problemi si sono ripresentati. L’uomo, infatti, risulta aver aperto delle bombole di gas in cantina, per lasciar disperdere il gpl nell’atmosfera. Verso le 23 alcuni residenti si sono accorti dell’odore di gas e hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Nel frattempo, facendo attenzione a non accendere luci, su consiglio dell’operatore del 115, sono tutti usciti dalle abitazioni. I vigili del fuoco hanno poi recuperato le bombole, mentre i carabinieri portavano il sospetto in caserma. Sono arrivati anche soccorsi sanitari e automedica. Ma alla fine la situazione non è stata ritenuta tale da poter intervenire con un trattamento sanitario obbligatorio. E neppure l’ipotesi di reato di tentata strage, legata al rischio di esplosione per le bombole aperte in cantina, è stata ritenuta fattibile dalla magistratura. Così l’uomo è stato riaccompagnato a casa, in stato di libertà. Ma con alcuni residenti che hanno deciso di trasferirsi fino al mattino in albergo, per non rischiare di restare coinvolti in possibili esplosioni. Ora si sta analizzando la questione, anche con sindaco e servizi sociali, per prevenire possibili situazioni di pericolo.