Gualtieri, riapre la ristrutturata chiesa di S. Andrea

Gualtieri (Reggio Emilia), 5 maggio 2023 - Proseguono gli eventi per rivitalizzare il centro storico di Gualtieri, che rientra nei “borghi più belli d’Italia”. Per domani, 6 maggio, Comune e la Pro loco, insieme ai bar attivi in centro storico, organizzano in piazza Bentivoglio un evento che rientra nel progetto “Spazio libero, ridiamo vita al borgo” sostenuto con campagna di Crowd Funding 2022 e il contributo di Emilbanca. Ci sarà pure l’inaugurazione del primo negozio sfitto, che è stato messo gratuitamente a disposizione della comunità dal proprietario e arredato con materiale di recupero grazie a un gruppo di giovani. Sono diversi gli spazi inutilizzati, in particolare aree commerciali sfitte, che sono utilizzate come aree espositive, in un percorso artistico che coinvolge anche le pareti dei bar del centro. Allo stesso tempo verrà presentato il progetto “Luoghi da riscoprire”, realizzato attraverso la testimonianza di numerosi gualtieresi, raccolte e rielaborate in immagini. Inoltre, alle 14,45 ci sarà la riapertura ufficiale della ristrutturata chiesa di Sant’Andrea, dove verranno pure illustrati i progetti realizzati per il “borgo”. Al termine delle varie relazioni, i cittadini potranno ammirare i progetti ideati dagli studenti, esposti nella chiesa di Sant’Andrea e nei negozi sfitti del centro storico. La festa del 6 maggio sarà accompagnata da intrattenimenti musicali con la possibilità di gustare un’apericena a Bar Roma, Bar Teatro e Nensi Bar, affacciati su piazza Bentivoglio.