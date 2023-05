Gualtieri, tentato furto al bancomat a Santa Vittoria

Gualtieri (Reggio Emilia), 20 maggio 2023 -Il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il furto al bancomat della filiale di Emilbanca a Santa Vittoria di Gualtieri. E’ accaduto poco dopo le tre della notte. La pattuglia del 112 della caserma del paese ha effettuato un controllo in quella zona e quando si è spostata per altri accertamenti i ladri – che forse osservavano i movimenti delle forze dell’ordine – hanno deciso di entrare in azione, pensando che l’equipaggio dei carabinieri si fosse allontanato. Ma quando è scattato l’allarme, la stessa pattuglia era ancora in zona e ha raggiunto la filiale dell’istituto di credito in pochi minuti. I ladri non hanno fatto in tempo a completare la loro azione, limitandosi a forzare lo sportello esterno della cassa continua. Non sembra essere stato rubato nulla. Sul posto sono arrivate altre pattuglie dei carabinieri, oltre alla vigilanza privata, con le ricerche estese subito nella zona, dove i ladri erano fuggiti a bordo di un’auto. Un’altra vettura, una Fiat Punto risultata rubata a Reggio, è stata abbandonata sul posto dagli autori del tentato furto. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di risalire agli autori dell’episodio. Non è la prima volta che la filiale di Emilbanca, a Santa Vittoria di Gualtieri, viene presa di mira dai ladri, talvolta anche con l’uso di materiale esplosivo, per poter arrivare al denaro del bancomat.