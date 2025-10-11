Virtus, tempo per crescere

Alessandro Gallo
Virtus, tempo per crescere
ReggioEmilia
Gualtieri, banda in lutto per Eros Catellani
11 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
L'ex presidente è stato vinto da una malattia a 77 anni di età

Gualtieri (Reggio Emilia), 11 ottobre 2025 – In lutto la banda di Santa Vittoria di Gualtieri e la scuola di musica del paese per la scomparsa di Eros Catellani, vinto a 77 anni da una malattia contro cui combatteva da tempo. Era stato presidente e consigliere della formazione musicale, oltre che volontario alla Protezione civile Bentivoglio. Operaio in pensione, aveva scoperto la passione per la musica, suonando poi il clarinetto in banda. Dalla sua passione e dal suo impegno era nata anche l’orchestra giovanile di Santa Vittoria, collegata alla scuola e alla banda. Anche un figlio e una nipote fanno parte del gruppo musicale vittoriese. Lascia la moglie Anna, i figli Luca, Ivan e altri parenti. I funerali lunedì 13 ottobre alle 9,30 dall’obitorio dell’ospedale di Guastalla per la piazza di Santa Vittoria, con un omaggio musicale della sua banda per l’ultimo saluto al volontario ed ex presidente.

