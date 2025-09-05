Gualtieri, colpito da malore sbanda col trattore

Gualtieri (Reggio Emilia), 5 settembre 2025 – Ha sbandato, probabilmente in seguito a un improvviso malore, mentre era alla guida di un trattore agricolo, dopo aver scaricato uva alla Cantina Sociale di Gualtieri. E’ accaduto verso le 10,30 di stamattina. Percorse poche decine di metri, sulla strada che porta verso Pieve Saliceto, si è verificata la sbandata, con il trattore finito nel fossato laterale, mentre il rimorchio è rimasto sulla carreggiata. Immediato l’allarme ai soccorsi, con la mobilitazione dell’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, l’autoinfermieristica, l’automedica della Bassa, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il trattore. Sono state praticate tutte le prime cure di emergenza all’uomo, un 69enne residente in paese, prima di essere trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in codice rosso, per verificare l’entità dei traumi ma anche per capire la natura del malore che lo avrebbe colpito mentre era alla guida del trattore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del reparto infortunistica della polizia locale per effettuare i rilievi tecnici. La strada è rimasta chiusa per consentire soccorsi e recupero del mezzo agricolo.