Gualtieri, garanzie sui posti di lavoro all'ex Tecnogas

Gualtieri (Reggio Emilia), 10 ottobre 2023 – Arrivano rassicurazioni dai vertici di Tecnosuperiore, l’ex Tecnogas di Gualtieri. Come previsto già dalle scorse settimane in seguito a un presidio dei lavoratori davanti all’azienda, si è svolto un incontro tra le parti, con i dirigenti aziendali e i rappresentanti della Fiom Cgil e delle rappresentanze sindacali interne. L’azienda conferma l’intenzione di mantenere gli attuali posti di lavoro, in vista della presentazione del nuovo piano industriale previsto nei prossimi giorni, con investimenti in arrivo. La preoccupazione è legata alla scadenza degli ammortizzatori sociali, la prossima primavera. Ma entro quella data l’azienda garantisce che i lavoratori avranno un loro salario fisso, senza rischio di licenziamenti. Sono 190 i lavoratori interessati da questa situazione. Più volte sono arrivate rassicurazioni e garanzie di impegno massimo da parte dell’azienda, ma non sempre questi impegni si sono concretizzati, in particolare per le difficoltà che emergono nel riconquistare un mercato internazionale in cui non è affatto facile operare. Il risultato del confronto tra azienda e sindacati sarà motivo di discussione nelle assemblee con i lavoratori in programma nei prossimi giorni. Sempre sperando che tra alcuni mesi, al termine del periodo degli ammortizzatori sociali, tutti i lavoratori possano tornare regolarmente al loro posto di lavoro, in modo costante e continuativo.