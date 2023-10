Gualtieri, grave dopo la sbandata fuori strada

Gualtieri (Reggio Emilia), 3 ottobre 2023 – Un uomo di origine nordafricana, residente nella Bassa Reggiana, di 34 anni, è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto poco dopo le 19,30 in via Fangaglia, alle porte dell’abitato di Santa Vittoria di Gualtieri. In un tratto rettilineo della strada provinciale, la Peugeot con a bordo lo straniero ha sbandato improvvisamente, infilandosi in un cortile privato: ha abbattuto una siepe per poi fermarsi contro una pianta. Immediato l’allarme dato dai residenti, gli stessi usciti verso la strada dopo aver sentito il rumore dello schianto. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla con l’autoinfemieristica, raggiunti anche dal personale dell’automedica della Bassa. Dopo le prime cure, il 34enne ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio con traumi vari. Le sue condizioni – in base a una prima valutazione – appaiono piuttosto serie, ma non sembra essere in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dai carabinieri di Gualtieri, che hanno richiesto anche accertamenti sullo stato psicofisico del conducente, come da prassi in questi casi.