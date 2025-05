Gualtieri, lavori alla torre

Si prevede qualche disagio nella giornata di oggi in centro a Gualtieri. Per consentire l’intervento di una ditta specializzata con un’autogru per la rimozione di un arbusto cresciuto spontaneamente sulla copertura della torre civica, viene chiusa al traffico via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra piazza Bentivoglio e le vie Nazario Sauro Nord e Nazario Sauro Sud. La chiusura del tratto di strada è prevista dalle 8,30 fino al termine dei lavori, previsto comunque entro la giornata odierna. Dal municipio segnalano come la restante viabilità del centro storico resta invariata.