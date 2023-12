Gualtieri, l'omaggio del paese a Marcello Balasini

Gualtieri (Reggio Emilia), 11 novembre 2023 - E’ stato trasferito già in mattinata a Gualtieri il feretro di Marcello Balasini, 70 anni, consigliere comunale in carica e da sempre attivo nel mondo del volontariato locale. In anticipo rispetto a quanto previsto, la salma è stata portata nella sala dei Falegnami di palazzo Bentivoglio per la camera ardente aperta ai gualtieresi. Nella tarda mattinata il feretro è stato portato nel palazzo pubblico, dove da subito sono stati numerosi gli amici e conoscenti che hanno fatto visita alla camera ardente, portando cordoglio ai familiari. Accanto alla bara il gonfalone del Comune listato a lutto, così come le bandiere italiana ed europea. E’ una giornata di lutto, quella di oggi, per la comunità di Gualtieri, che deve dare l’addio a un uomo da sempre impegnato nel volontariato, in gesti a favore degli altri, attraverso la militanza in associazioni come Protezione civile, Auser, Amici del Bar Parigi, Pro loco… Sopra la bara anche la sciarpa granata della Reggiana calcio, di cui Marcello era molto tifoso. Oggi alle 14,30 i funerali nella chiesa parrocchiale, prima dell’ultimo viaggio verso il vicino cimitero. Lascia la moglie, due figlie, le sorelle, nipoti e altri parenti. Ieri pomeriggio è stato riservato un momento di silenzio e di raccoglimento durante la festa natalizio al “borgo”, con la presenza di tanti volontari delle associazioni del volontariato locale.