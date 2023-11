Gualtieri, malore fatale mentre torna a casa in bici

Gualtieri (Reggio Emilia), 9 novembre 2023 – Una pensionata di 81 anni è deceduta mentre era in sella alla sua bicicletta, verso le 16,30 in centro a Gualtieri. Alcuni passanti hanno notato la donna a terra, tra la strada e il marciapiede, in via Vittorio Emanuele, dando subito l’allarme al 118. Inizialmente si è pensato a un incidente, poi è emerso che la caduta sarebbe stata provocata da un improvviso malore. La donna ha subito perso conoscenza. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, l’autoinfermieristica, l’automedica e perfino l’elisoccorso di Parma, atterrato sul vicino argine del Po. La donna, dopo un lungo trattamento con massaggio cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore, è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, dove è stato diagnosticato il decesso. A Gualtieri, in via Vittorio Emanuele, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per eseguire gli accertamenti, oltre alle indagini per cercare di risalire all’identità della donna, considerato che non aveva documenti con sé e che nessuno tra i presenti è stato in grado di fornire il suo nominativo. Solo in serata è stata confermata l’identificazione formale. E a quel punto sono stati informati i familiari della donna. Pare che la pensionata fosse intenta a tornare verso casa al momento del malore. Come da prassi sono stati avviati accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma non sembrano esservi dubbi sul malore improvviso come causa del decesso.