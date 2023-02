Gualtieri, nuovo medico di base a Santa Vittoria

A Santa Vittoria nuovo medico di base

Gualtieri (Reggio Emilia), 24 febbraio 2023 - Sono note le difficoltà, anche in alcune zone del Reggiano, nel reperire medici di base per tutte le famiglie del territorio. Tanto che sono attivi dei centri di medicina generale per gli utenti senza un proprio medico. E a Santa Vittoria di Gualtieri non può che trovare soddisfazione la notizia dell’attivazione di un nuovo medico di medicina generale. Si tratta del dottor Hugo Jesus Martinelli, che da lunedì prossimo sarà operativo nell’ambulatorio di via Famiglia Rossi, nel paese della Bassa. Visite su appuntamento lunedì, mercoledì e venerdì mattina, oltre che martedì e giovedì pomeriggio. Il dottor Martinelli avrà inizialmente la possibilità di arrivare a mille pazienti. L’Azienda sanitaria locale non può fare assegnazioni di ufficio, pertanto spetta ai cittadini effettuare una scelta attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, il sito internet dell’Azienda sanitaria, inviando l’apposito modulo all’Ufficio Saub di Guastalla, rivolgendosi allo sportello Saub di Guastalla o a quello di Novellara.