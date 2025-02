Gualtieri, raccolta firme per la sicurezza stradale

Una raccolta di firme per chiedere una maggiore attenzione sulla sicurezza in un tratto di strada tra via Giardino e via Codisotto, in centro a Gualtieri. A proporla è il capogruppo consiliare di opposizione, Cristina Reda, dopo aver assistito all’ennesimo passaggio di vetture a forte velocità in un tratto di carreggiata dove vige il limite dei 30 km all’ora. "Inizierò una raccolta firme perché ogni giorno è un pericolo anche l’attraversamento pedonale nella zona del Bar Parigi. Non dico che si debba procedere ai 30 km/h, ma almeno rispettare i 50 km/h e non pensare di essere su una pista da corsa.

Se poi serve anche fare cassa, meglio ancora che dei dissuasori che distruggono gli ammortizzatori, si potrebbe pensare all’installazione di un apparecchiatura velox", sostiene il consigliere Reda. Da tempo in quel tratto di strada si sta cercando di ridurre la velocità proprio per la sicurezza. Erano stati piazzati due dossi, ritenuti però troppo ‘rigidi’ per le auto. Tanto che uno dei dossi alcuni mesi fa era stato letteralmente smontato nottetempo. Un dosso che non risulta ancora essere stato ripristinato sulla strada, forse in attesa di trovare soluzioni più adeguate e meno contestate dai cittadini.

a. le.