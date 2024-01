Gualtieri, ragazza grave dopo la sbandata in auto

Gualtieri (Reggio Emilia), 20 gennaio 2024 – Incidente stradale, nella notte, sulla ex Statale 63 alle porte di Santa Vittoria, a Gualtieri, dove un’autovettura Toyota Aigo ha sbandato, schiantandosi fuori strada dopo aver abbattuto un manufatto in cemento che si trovava al lato della carreggiata, all’incrocio con una strada che immette in un campo agricolo. E’ accaduto verso le due. E’ rimasta ferita in modo piuttosto serio una ragazza ventenne, residente a Novellara. Era da sola nell’autovettura coinvolta nello schianto. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha fatto intervenire l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla con l’autoinfermieristica. A loro si è unito pure l’equipaggio dell’automedica, per una valutazione più approfondita della giovane, che lamentava traumi ortopedici piuttosto evidenti. E' comunque rimasta sempre cosciente durante le fasi del soccorso. Dopo le prime cure, la ragazza è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche i vigili del fuoco di Guastalla, che hanno liberato in sicurezza la giovane dall’abitacolo della vettura. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso per oltre un’ora.