Gualtieri, rapinatori alla tabaccheria di Santa Vittoria

Gualtieri (Reggio Emilia), 23 novembre 2024 - Rapinatori in azione ieri sera poco prima delle 19 alla tabaccheria Alberini, in piazza Parenti, in centro a Santa Vittoria di Gualtieri. Hanno agito in due: uno è entrato mentre all’interno c’era Roberto Pedroni, il marito della titolare, Giovanna Alberini. All’interno non c’erano più clienti. Un complice è rimasto sulla porta a fare da palo. Uno dei banditi, incappucciato e con una pistola in mano, forse giocattolo, ha intimato di consegnare il denaro in cassa, per poi farsi consegnare anche i tagliandi del Gratta e vinci, per un bottino complessivo di almeno diecimila euro. Poi la fuga a bordo di un’autovettura di colore bianco. Per fortuna non si registrano conseguenze al commerciante, che è comunque rimasto spaventato da quanto accaduto. I malviventi hanno atteso che nell’esercizio commerciale non ci fossero clienti. Con il solo commerciante all’interno hanno deciso di entrare in azione. Poco dopo, scattato l’allarme al 112, sono arrivati i carabinieri della caserma di Gualtieri per le prime indagini. Sono state avviate ricerche nella zona, nel tentativo di intercettare gli autori della rapina.