Passato, presente e futuro di Gualtieri. Lo racconta Ciro Maiocchi, storico sindacalista della Cgil della Bassa, ora in pensione. Maiocchi ha affidato a un libro, ’Una fabbrica, un paese! Un paese, una fabbrica!’, l’analisi della situazione del luogo in cui vive da oltre dieci anni. La presentazione è in programma per domattina alle 11 al teatro Sociale di Gualtieri, in centro storico. Un racconto in presa diretta sulla crisi della Tecnogas, ma anche sulla "crisi di comunità" in cui versa il paese rivierasco.

"Gualtieri ha già perso 460 abitanti, il saldo naturale è peggiorato di dieci volte dal 2009. Significa – spiega l’autore – perdere altri 400 abitanti. I conti del Comune sono in crisi. L’ente non può fare grossi investimenti e forse neppure diverse attività ordinarie. Il reddito pro capite è il più basso del distretto della Bassa. Gualtieri rischia di diventare una città morta. Occorre fermare questa deriva qui ed ora". E aggiunge: "Gli effetti che ha provocato la crisi della manifattura sono evidenti: Gualtieri ha perso 1.200 posti di lavoro. Il caso Tecnogas non deve essere sottovalutato: è un racconto che percorre più di 15 anni di vicende, di episodi, della vita di circa 700 persone che hanno lavorato in quello stabilimento. Una storia che avrà un epilogo certo a marzo 2024, quando scadrà anche l’ultima ora di ammortizzatori sociali a disposizione. A quel punto o l’azienda si sarà ripresa adeguatamente oppure si rischia la chiusura".

Maiocchi ha lavorato quasi quattro mesi a questo libro: "In 25 ore di registrazione ho intervistato 44 persone e ciò mi è stato di grande aiuto per comprendere questi luoghi e le sue genti. Per scrivere il libro ho cercato quelle persone che potevano raccontare al meglio i fatti, ma che esprimevano anche opinioni diffuse sul territorio".

Antonio Lecci