Gualtieri, scaglia la bicicletta contro il derubato

Gualtieri (Reggio Emilia), 13 giugno 2024 - Si è recato a far spesa al supermercato Coop a Santa Vittoria di Gualtieri, in centro paese, lasciando la bici nell’apposito stallo, all’esterno. E quando è tornato si è accorto che la bici non c’era più. Ma mentre, accompagnato da un conoscente, tornava a casa in auto, ha notato uno straniero che usciva da un viottolo proprio in sella alla bici appena rubata. Il proprietario ha chiesto spiegazioni al giovane, il quale ha negato di averla rubata. Ma di fronte all’evidenza dei fatti, il presunto ladro ha sollevato la bici scagliandola contro il proprietario, caduto a terra con traumi a una gamba, per poi fuggire. Era accaduto il 30 maggio. La vittima ha sporto querela ai carabinieri di Gualtieri, arrivando al presunto ladro, ora accusato di rapina impropria. Si tratta di un 26enne domiciliato in paese. A lui si è arrivati attraverso la descrizione fisica dell’indagato e con il riconoscimento formale davanti a un fascicolo fotografico. A quel punto il 26enne è stato individuato come il presunto autore della rapina e denunciato alla magistratura.