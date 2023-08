Gualtieri, trattore prende fuoco nell'azienda agricola

Gualtieri (Reggio Emilia), 19 agosto 2023 - Fiamme di un trattore agricolo, nel pomeriggio, all’interno di una azienda agricola, in un terreno di proprietà della Coop Cila, in via Fangaglia a Santa Vittoria di Gualtieri. Verso le 14 è scattato l’allarme. Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Guastalla con rinforzi da Reggio, con un’autobotte. Oltre al trattore è stato necessario far fronte all’incendio che le fiamme del mezzo agricolo avevano diffuso anche alle sterpaglie secche che si trovavano attorno. Le cause del rogo sono accidentali. Il trattore è andato completamente distrutto. Non si registrano conseguenze alle persone. Inizialmente il fumo scuro dell’incendio è stato visibile anche a diversi chilometri di distanza, provocando qualche apprensione tra i residenti nella zona.