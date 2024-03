Gualtieri, tre giovani denunciati per rapina a 15enne

Gualtieri (Reggio Emilia), 6 marzo 2024 - I carabinieri della caserma di Gualtieri hanno denunciato tre giovani, due ventenni e un 17enne, per rapina e lesioni personali aggravate. Uno dei ventenni deve rispondere anche di porto abusivo di armi. Sono tutti residenti nel Reggiano. Sono accusati di un episodio accaduto a inizio novembre. La vittima, di 15 anni, qualche giorno prima si era accordato con un ragazzo 17enne per vedersi a Boretto e trascorrere una serata insieme. E’ arrivato in paese ed è salito sulla vettura su cui c’erano tre giovani. Hanno fatto credere di recarsi a Brescello per incontrare delle amiche. Ma all’improvviso l’auto si è fermata, con il 15enne afferrato al collo e picchiato con pugni alla testa. Gli hanno poi aperto il borsello per rubare il telefonino e le chiavi della Citycar, tra minacce di essere ucciso con un machete. E’ stato poi gettato fuori dall’auto e abbandonato in piena campagna. Per fuggire ha cercato scampo in un canale accanto alla strada, mentre veniva ancora minacciato di morte. A quel punto è scattato l’allarme con l’intervento dei carabinieri e di un’ambulanza per portare il giovane in ospedale, medicato per traumi guaribili in una settimana. Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima e dall’esame della videosorveglianza tar Boretto e Brescello, si è risaliti ai tre presunti aggressori, tutti riconosciuti. E sono scattate le denunce.