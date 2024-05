Tromba d’aria devasta il cimitero di Santa Vittoria a Gualtieri

Gualtieri (Reggio Emilia), 16 maggio 2024 – Nella giornata di venerdi 17 maggio resta chiuso il cimitero di Santa Vittoria di Gualtieri, dove una tromba d’aria, al passaggio del temporale che ha interessato parte della Bassa Reggiana, ha provocato gravissimi danni strutturali.

Non solo sedie, scale e contenitori dei rifiuti fatti volare come piume, ma soprattutto si registrano danni a diverse tombe. Alcune lapidi in marmo sono state letteralmente spazzate via, piegate dalla forza del vento e staccate dal basamento. E parte del tetto si è ritrovato con parecchie tegole volate via. Una situazione subito affrontata dai tecnici di Sabar, la società intercomunale che gestisce i cimiteri della Bassa. Già in serata è stato eseguito un primo sopralluogo, mentre nella giornata di venerdì si comincerà a sistemare le attrezzature e a rimettere in sesto le tombe danneggiate.

Almeno per il mattino il cimitero di Santa Vittoria resta chiuso al pubblico. Forse nel pomeriggio, se la situazione sarà in sicurezza, si potrà riaprire la struttura. Pur se si dovrà poi prevedere un intervento per sistemare le tombe danneggiate. Nella vicina Novellara si è verificata invece una tempesta d’acqua, con grandine, provocando parecchi allagamenti, con difficoltà per la viabilità stradale e gran lavoro per liberare scantinati, garage e piani bassi invasi da almeno una o due spanne d’acqua. Non risultano conseguenze alle persone da situazioni direttamente collegate alla bomba d’acqua. A Novellara, sempre venerdì, sono chiuse le scuole d'infanzia di via Indipendenza, per consentire di ripristinare i locali dai danni provocati dall'acqua.