Gualtieri, ustionato nell'auto in piazza

Gualtieri (Reggio Emilia), 19 gennaio 2024 – Un uomo sessantenne è stato trasportato al centro Grandi ustioni dell’ospedale Maggiore di Parma dopo essere rimasto gravemente ustionato in centro a Gualtieri. Poco dopo mezzogiorno è scattato l’allarme ai soccorsi, quando in piazza Bentivoglio è stato visto un uomo uscire dalla sua auto, in sosta all’altezza della fermata del bus, avvolto dalle fiamme.

Sdraiato sull’asfalto, è stato raggiunto da alcuni commercianti della piazza, i quali hanno usato secchi d’acqua e un estintore per domare l’incendio. Poi è stato affidato al personale sanitari con l’arrivo di un’ambulanza, autoinfermieristica, automedica e pure i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla. Sono intervenuti anche gli equipaggi dei carabinieri da Gualtieri e da Boretto per gli accertamenti e per bloccare il traffico nel tratto di piazza interessato dall’episodio.

Il rinvenimento di una tanica con all’interno tracce di sostanza infiammabile ha permesso di ipotizzare da subito il possibile tentativo di gesto estremo dell’uomo. Dopo un lungo trattamento sanitario sul posto, il 61enne è stato portato d’urgenza all’ospedale di Guastalla per poter stabilizzare le condizioni generali, per poi essere trasferito al Maggiore di Parma, in prognosi riservata.