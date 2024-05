’GualtieRinnova’: Nodari si ritira

Per subentrati e improvvisi impegni familiari e per ragioni personali, si ritira uno dei candidati consiglieri del gruppo ’GualtieRinnova’ guidato da Cristina Reda. Cesare Nodari ha infatti deciso di non accettare l’incarico in caso di elezione. "Prendendone atto ed essendo già ufficialmente presentata e non modificabile la composizione della lista presso gli Uffici competenti – conferma il candidato sindaco Cristina Reda – invitiamo gli elettori della nostra lista a non esprimere preferenza alcuna a suo favore, in quanto in caso di elezione ha già anticipato per iscritto le sue irrinunciabili dimissioni. Lo ringraziamo per l’impegno finora profuso". Le dimissioni arrivano dopo la presentazione ufficiale delle liste e non è possibile effettuare variazioni, almeno formali, sulla composizione della lista in questione.