Guarda la partita durante il consiglio: “Così offende il decoro dell’aula”

Montecchio, 20 settembre 2025 – Sbircia sul telefonino la partita del Napoli durante il consiglio comunale e viene bacchettato al microfono: bagarre in Sala della Rocca tra i due capigruppo di minoranza, il partenopeo di sinistra Paolino Russo (Bene Comune) e Filippo Borghi (Viviamo). Lo scontro ha avuto anche risvolti politici, con Russo che è uscito dall’aula quando si è osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’odio politico, iniziativa proposta dal meloniano Antonio Margini (Viviamo) per l’omicidio Kirk e poi ’emendata’ a seguito di un’altra bagarre con i consiglieri di centrosinistra che hanno ottenuto di includere tutte le vittime.

Russo su Kirk ha commentato: “Chi semina vento, raccoglie tempesta” e se n’è andato. Un tutti contro tutti, iniziato sin dal primo minuto, con il sindaco Fausto Torelli che ha criticato Borghi per aver fatto una massiva richiesta di accesso agli atti (sul nuovo PalaSport): “L’istruttoria è stata condotta nel pieno rispetto delle norme vigenti ma ha comportato una significativa difficoltà per gli Uffici coinvolti a dare continuità al normale svolgimento delle attività amministrative. Per il futuro qualsiasi richiesta che possa compromettere i servizi forniti ai cittadini è da ritenersi non conforme alle finalità di trasparenza e di partecipazione pubblica”.

Ribatte Borghi: “Il sindaco ha scelto di rimproverarmi pubblicamente e, di fatto, intimarmi di non svolgere la mia funzione. Un tentativo deliberato di zittire l’opposizione, di limitare e scoraggiare chi si impegna per garantire trasparenza e controllo sull’operato della Giunta. Un comportamento scorretto e inopportuno, che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Il nostro ruolo è quello di vigilare e di rispondere alle domande e alle preoccupazioni dei cittadini. Ciò che ho fatto e continuerò a fare”.

Rispetto allo scontro con Russo, il capogruppo di Viviamo attacca: “Un gesto irrispettoso verso i cittadini, l’istituzione e l’impegno di tutti i membri del consiglio. Spiace che il sindaco non l’abbia ammonito, tollerando un atteggiamento che offende il decoro dell’aula”. Il commento su Kirk? “Parole inaccettabili che gettano un’ombra pesante sul clima di confronto democratico e rispetto reciproco”. Non si fa aspettare la replica di Russo: “Ho guardato il cellulare un attimo alle ore 21, la partita era iniziata da tempo – sottolinea –. Non pensavo che Borghi potesse arrivare a tanto, facendo passare in secondo piano le mie critiche al Documento di Programmazione alle quali, tra l’altro, la Giunta non ha risposto. È ridicolo. Avrebbe potuto parlarmi a microfoni spenti”.

“Comunque se la vuole mettere su questo piano, Viviamo non avrà più il mio sostegno ad esempio per convocare commissioni speciali – aggiunge infine –. Hanno anche speculato sulla mia opposizione al minuto di silenzio: io sono uscito perché Kirk non è morto per le sue idee, ma perché negli Usa circolano troppe armi. Mi hanno dato dell’insensibile? Sì, sono un comunista e sono insensibile verso Kirk”.