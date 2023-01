"Guardate, le papere sguazzano nei laghetti in mezzo alla strada"

Le papere sguazzano nei laghetti di via Garfagnolo di Castelnovo Monti.

A segnalare il fatto inconsueto sono gli abitanti di Garfagnolo con il preciso intento di denunciare "l’incuria e l’abbandono della strada piena di pozzanghere".

Una forma di protesta ironica, inscenata con papere giocattolo da alcuni abitanti della zona, i quali segnalano che quelle buche esistono da oltre sei mesi e che il Comune di Castelnovo Monti aveva promesso di chiudere al più presto. Segnalano che in alcuni punti ci sono abbassamenti del piano stradale dove si formano laghetti pericolosi.

Finalmente un amministratore che, giustamente, dà ragione ai cittadini, accoglie la ‘scherzosa’ protesta, a fronte di una cosa seria come quella del diritto ad una viabilità sicura.

L’assessore ai lavori pubblici Giorgio Severini afferma: "Hanno perfettamente ragione e ci dispiace di non essere riusciti a sistemare la strada prima, però questa mattina ci sarà una squadra di operai sul posto per sistemare le buche con del compostato perché in questo periodo non possiamo fare altro. Solo all’arrivo della bella stagione finiremo l’intervento asfaltando completamente tutta la strada dal caseificio al paese. È stato fatto un intervento di attraversamento della strada molto profondo per cui prima di fare l’asfalto occorreva aspettare l’assestamento del terreno e quindi lo faremo appena possibile. Intanto provvediamo subito ad eliminare le buche che si sono formate nel piano stradale con apposito materiale".

s. b.