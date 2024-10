Guardia di Finanza, otto neo ispettori: "Lotta alle tante forme dell’illegalità"

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Filippo Ivan Bixio, ha salutato e dato ufficialmente il benvenuto, ieri, a otto neo ispettori delle Fiamme Gialle appena assegnati al Comando provinciale di Reggio Emilia. I giovani marescialli sono arrivati al termine di un corso formativo, di studi e addestramento militare, della durata di tre anni, svolto alla Scuola ispettori e sovrintendenti dell’Aquila, al termine del quale hanno conseguito la laurea triennale in ’Operatore giuridico d’impresa’. I nuovi assegnati, due donne e sei uomini, andranno a potenziare gli organici dei Reparti della provincia reggiana incrementando il numero dei militari in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, al Gruppo e alle Tenenze di Correggio e Guastalla. Le nuove immissioni in servizio assecondano l’esigenza di ampliare l’organico del personale operante in città e provincia, attesa la necessità per il Corpo di fornire risposte al contesto esterno, connotato da insidiose e diverse forme di illegalità economico-finanziaria. In tale prospettiva, le nuove professionalità rafforzeranno, amplieranno e apporteranno dinamici e innovativi contributi all’azione delle Fiamme Gialle reggiane, quotidianamente impegnate sul fronte della salvaguardia di un’economia sana, al servizio delle persone e della collettività. Ai nuovi arrivati, il comandante provinciale, gli ufficiali e i colleghi formulano un sincero benvenuto e l’augurio di un buon e proficuo lavoro.