Guardia giurata abilitata con buona condotta morale

Coopservice S.Coop.p.A. è alla ricerca di personale competente e motivato per il ruolo di guardia particolare giurata, in possesso di Decreto in corso di validità per la provincia di Reggio Emilia. I candidatie che desideriamo incontrare, preferibilmente in possesso di diploma superiore quinquennale, sono persone di buona condotta morale e privi di precedenti penali e carichi pendenti; sono desiderosi di mettere a disposizione la propria serietà e motivazione lavorativa in una attività di alta responsabilità e serietà. Capacità relazionali, professionalità e affidabilità sono requisiti indispensabili. Costituisce titolo preferenziale la capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici. Coopservice è un equal opportunity employer e sostiene e valorizza le diversità. Tutte le candidature per le posizioni aperte saranno accolte e valutate sulla base delle esperienze e delle competenze, senza distinzioni di genere, razza, origine, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, genitorialità, orientamento politico, sindacale, o religioso.

Qualifica ISTAT: Guardie private di sicurezza.