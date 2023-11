Guardia medica di Busana. Oggi l’incontro con l’Ausl

Un episodio di ‘sfilacciamento’ della rete sanitaria dell’Appennino si è verificato a fine settimana scorsa a Busana, dov’è stata chiusa la guardia medica, uno dei tanti paesi del comune Ventasso con circa 4.000 abitanti sparsi in diverse frazioni su una superficie montuosa di 258 km quadrati. Questa è la storia raccolta dalla vicina di casa di un pensionato che vive solo e che verso le ore 20 di venerdì scorso si è sentito male.

"Era andato a letto e aveva la febbre molto alta – racconta – abbiamo cercato di chiamare la guardia medica al numero indicato dal servizio sanitario, la segreteria telefonica dava la nostra richiesta al 29esimo posto. Il tempo non passava mai, forse abbiamo aspettato un’ora o di più, è difficile da dire quando ti trovi vicino a una persona che non sta bene. Finalmente arrivato il nostro turno, l’operatore che ha risposto alla chiamata, ci ha fatto una serie di domande e alla fine ci ha detto che avrebbe chiamato lui la centrale del 118 di Parma". Altri chiarimenti, continua la signora, sono richiesti dall’operatrice del 118 e poi conclusi con l’invio dell’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino di Busana, a soli 3-4 km di distanza.

"Siamo arrivati al pronto soccrso dell’ospedale di Castelnovo Monti alle 22 e lì hanno cominciato una serie di esami, è rimasto al pronto soccorso fino alle ore 5 del mattino. Quindi è stato ricoverato nel reparto di medicina dove si trova tuttora". Dopo la chiusura della guardia medica di Busana, il 2 ottobre scorso, non sono mancate polemiche e preoccupazioni, soprattutti da parte dei cittadini della zona. Proprio oggi pomeriggio c’è un incontro a Reggio città, convocato dalla Direzione sanitaria con i sindaci dell’Unione Comuni Appennino per discutere sull’opportunità di riaprire il punto di Guardia Medica di Busana.

"Non si può lasciare un territorio montano così vasto senza la guardia medica e anche il numero telefonico di riferimento per le chiamate non può essere provinciale, ma deve riguardare solo l’Appennino. Arrivando in coda a 30 chiamate uno fa in tempo a morire" considera il presidente dell’Unione Comuni, Elio Ivo Sassi. "La chiusura della guardia medica di Busana è stata una decisione scellerata, presa dall’Asl senza averci consultati – rincara il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti –. L’incontro di oggi doveva essere fatto prima della chiusura. Se si tratta di un problema economico, noi come Amministrazione siamo disposti a dare il nostro contributo pur di mantenere il servizio ai nostri cittadini, per la maggior parte anziani. Uno che sta male, non può aspettare due ore per la visita di un medico".

Settimo Baisi