Guardia medica oggi a Rio e Luzzara

In occasione della ricorrenza del santo patrono, a Rio Saliceto e Luzzara è prevista l’attivazione di un turno straordinario di Guardia Medica, dalle 8 alle 20, nella giornata di oggi. Un provvedimento, nel giorno dedicato a San Giorgio martire, che si rende necessario per la sostituzione della normale attività dei professionisti di Medicina generale. Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica occorre rivolgersi al numero telefonico 0522-290001, ottenendo così le necessarie indicazioni sull’accesso al servizio più adeguato in base alle condizioni del paziente.