Guardia medica, scontro fra Ruffini e Sassi

Scuote le istituzioni locali il coordinatore Pd zona montana, Paolo Ruffini, sulla sospensione della Guardia Medica di Busana, avvenuta il 2 ottobre scorso senza alcuna resistenza da parte dei sindaci dell’Unione dei Comuni dell’Appennino. "La situazione del crinale è insostenibile – afferma Ruffini –. Chiediamo che sia immediatamente ripristinata la guardia medica nel comune di Ventasso e che la municipalità di Ligonchio sia dotata di medico di medicina generale. Non è possibile lasciare territori così ampi, peraltro abitati anche da molte persone anziane, senza i servizi elementari a tutela della salute. Il Sindaco del Comune Ventasso ha partecipato alla decisione di sopprimere tali servizi attraverso l’approvazione di una delibera a carattere provinciale. È un fatto gravissimo, perché non ha saputo difendere il territorio che rappresenta. Se non interverranno miglioramenti, proporremo il tema all’attenzione dell’assessore Donini, mobiliteremo i cittadini per adeguata protesta".

Per il sindaco Enrico Ferretti, "il coordinatore Pd è in campagna elettorale", e aggiunge: "Siamo tutti d’accordo che si tratta di una decisione sbagliata, siamo in attesa di un incontro con il Comitato Distretto montano, che non c’è stato prima". Sul tema replica al coordinatore Ruffini anche il Presidente dell’Unione Comuni d’Appennino e sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi.

"Il servizio assistenziale di Busana, al momento sospeso, è da diverse settimane al centro di un lavoro che coinvolge tutti i Sindaci dell’Unione e non attiene soltanto il singolo Comune di Ventasso. Siamo in stretto contatto con l’Usl, che si è detta disponibile a ridiscutere l’assetto dei servizi aperti sul territorio montano, nell’ottica comunque di un contenimento dei costi, ai quali peraltro come sindaci abbiamo coralmente dato disponibilità a concorrere, così da mantenere le guardie mediche della cui importanza siamo perfettamente consapevoli. Permane anche la difficoltà endemica di reperire i professionisti disponibili ad operare sul territorio".

