Guardia medica, turno straordinario dalle 15 alle 20

L’Ausl informa che domani, in sostituzione della normale attività dei medici di medicina generale, sarà attivato un turno straordinario di Guardia medica dalle 15 alle 20, per le sedi di Castelnovo Monti e Villa Minozzo. Il provvedimento si rende necessario per consentire ai medici di assistenza primaria di partecipare a un corso di formazione e aggiornamento.

Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica occorre contattare il nuovo numero provinciale 0522-290001.

s. b.