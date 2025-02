Guarriello è quinta. Oggi Dosso in pista

La prima giornata dei campionati italiani indoor assoluti d’atletica leggera che si chiudono oggi ad Ancona è stata discretamente positiva per i colori reggiani.

C’erano tre dei nostri ragazzi, con il solo Giuseppe Gravante che avrebbe potuto ambire a una medaglia.

Thomas Algeri, 19 anni, tesserato per l’Atletica Reggio, ha perso l’accesso in finale per… 7 millimetri. Proprio così, due atleti all’ottavo posto in 8’’22 sui 60 ad ostacoli, ma quello di Algeri è 8’’219, mentre quello del friulano Simone Coren è 8’’218. E dunque un solo millesimo di secondo a dividerli, con Thomas che può consolarsi avendo migliorato il personale.

A Giulia Guarriello, maglia dell’Atletica Guastalla Reggiolo e 24 anni sabato prossimo, al contrario le cose vanno benino. Nella prima semifinale è quinta con 8’’52, ma nella seconda la quarta atleta è più lenta, così della prima ne entrano cinque. Entra con l’ultimo tempo e in finale corre bene, arriva quinta in 8’’45, realizza lo stagionale e continua la sua ripresa dopo l’horribilis 2024, pieno solo di infortuni.

Giuseppe Gravante, 23enne mezzofondista della Corradini Rubiera, sui 1500 non è fortunato. A tre quarti gara è in buona posizione, ma in curva viene spinto da un avversario e forse anche sfiorato dai chiodi della scarpa. Perde di coordinazione e non riesce più a lanciare la volata, finendo nono in 3’59’’74. Oggi è la volta di Zaynab Dosso, per un oro annunciato: alle 14,15 corre le batterie dei 60 con Greta De Pietri (Atletica Reggio), alle 15,30 la finale.

Vivian Osagie della Self Montanari & Gruzza è in gara nel getto del peso dalle 16,05,

Gravante se sarà in salute corre i 3000 alle 16,35, Alessia Baldini della Fratellanza Modena chiude il programma come staffettista della 4x2 giri.

Claudio Lavaggi