Guastalla, celebrata in municipio la vittoria della Fossil Cup

Guastalla (Reggio Emilia), 15 giugno 2023 - Celebrata anche in municipio a Guastalla la recente vittoria della Fossil Cup ad opera della squadra Allievi (annata 2006) del Guastalla Calcio. La finalissima del principale campionato sportivo italiano riservato alla categoria allievi, che ha visto sfidarsi 64 squadre in Emilia-Romagna per aggiudicarsi l’importante trofeo, si è tenuta allo stadio dei Pini Germano Todoli di Milano Marittima-Cervia (Ravenna), con la formazione reggiana che ha vinto 1-0 contro il Faenza, con un goal di Gabriel Lupascu, premiato come miglior giocatore della finale.

La squadra guastallese, che ha vinto per la prima volta nella sua storia un’edizione della Fossil Cup, è stata anche protagonista di una iniziativa di solidarietà molto apprezzata. I giocatori rossoblu, infatti, hanno donato agli avversari faentini una maglia con la scritta "Avversari in campo, uniti nelle difficoltà. Forza Faenza!", ma soprattutto un contribuito di duemila euro alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna, attualmente impegnata nell'assistenza alle popolazioni colpite dall'alluvione. Il denaro è stato raccolto in una serata di beneficenza organizzata dalla società guastallese, attraverso una cena ristoro all’oratorio di Pieve di Guastalla, durante le gare del Torneo Soragna. “Un risultato storico di cui dobbiamo andare orgogliosi e che premia il grande lavoro, l’impegno e il sacrificio di questi ragazzi, del loro allenatore Mirko Luppi e di tutto lo staff”, ha voluto ribadire l’assessore comunale allo sport, Luca Fornasari, durante l’incontro in municipio.